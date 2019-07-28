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رقم الخبر: 259516 تاريخ النشر: تموز 27, 2019 الوقت: 17:20 الاقسام: منوعات  
مسجد في بريطانيا يساعد المواطنين على مواجهة الحر بالمياه المجانية

مسجد في بريطانيا يساعد المواطنين على مواجهة الحر بالمياه المجانية

قام المسؤولون عن مسجد (مكي) في لونغسايت بمدينة مانشستر البريطانية، بوضع صناديق من المياه والتمور بالقرب من باب المسجد للراغبين من المارة والمتعبين من الحرارة الشديدة التي تضرب المنطقة.

القائمون على المسجد قاموا بوضع صناديق المياه الباردة بجانب باب المسجد، معلقين لافتة كتب عليها ( المياه مجانا. ساعد نفسك).

وفي تغريدات على الموقع الرسمي للمسجد علق القائمون على هذه المبادرة قائلين (نقدم المياه خارج المسجد لمساعدة الناس على البقاء مرتاحين في هذه الحرارة غير العادية). (سواء كنت تحضر إلى المسجد أو تمر ببساطة، لاتترد بمساعدة نفسك).

وفي تغريدة أخرى جاء فيها (إذا أصبحت المياه دافئة فسنستبدلها بزجاجات باردة). وشهدت بريطانيا يوما من أحر الأيام في شهر يوليو/تموز 2019، بعد أن سجلت درجة الحرارة في مانشستر أعلى مستوى لها حيث وصلت إلى 33 درجة مئوية وفي لندن إلى 38 درجة مئوية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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