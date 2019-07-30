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رقم الخبر: 259515 تاريخ النشر: تموز 27, 2019 الوقت: 17:18 الاقسام: منوعات  
وفاة أكبر غوريلا معمرة في العالم

وفاة أكبر غوريلا معمرة في العالم

توفيت أكبر غويلا معمرة، تبلغ من العمر 63 عاما، في حديقة الحيوانات الأمريكية ليتل روك ، في ولاية أركنساس.

ووفقا لمديرة (ليتل روك) سوزان التروي، تم نقل الغوريلا ترودي من حديقة حيوان بافالو في ولاية نيويورك إلى ولاية أركنساس قبل 31 عاماً وخلال هذه المدة أصبحت ترودي (عضوة في أسرة ليتل روك). وقالت سوزان (سنفتقدها كثيرا... نحن سعداء لأنها عاشت في ظروف جيدة).

وفقاً لمالك الغوريلا السابق، كانت ترودي عنيدة ودائماً تفعل ما تريد علاوة على ذلك، على الرغم من كونها عاشت بين قطيع أغلبه من الغوريلا الذكور، كانت تتصرف كقائدة حقيقية. الجدير بالذكر أن فترة حياة الغوريلا تصل إلى 40 سنة، وحوالي 50 عاما داخل المحميات الطبيعية وحدائق الحيوانات.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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