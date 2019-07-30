اشترت طفلة كورية جنوبية تبلغ من العمر6 سنوات فقط، عقارا مكونا من 5 طوابق وبسعر وصل لـ8 ملايين دولار.

الطفلة الكورية والملقبة بـ(بورام) تعتبر من أشهر (اليوتيوبرز) في كوريا الجنوبية والتي يتابعها حوالي 30 مليون شخص على قناتها في اليوتيوب.

وكان عدد من مقاطع الفيديو التي نشرتها الطفلة قد حصل على مشاهدات وصلت لـ350 مليون مشاهدة، وتقدر ثروة الطفلة بـ3 ملايين دولار.

نجاح الطفلة لم يكن بلا مشاكل، حيث تلقت منظمة أنقذوا الأطفال (Save the Children)، شكاوى في عام 2017، بدعوى تأثير المشاهد التي تبثها بورام على التطور العاطفي والأخلاقي لدى الأطفال.

وقدمت المنظمة شكوى للشرطة بشأن مشاهد تظهر فيها (بورام) وهي تسرق نقوداً من محفظة والدها، وتقود سيارة.

وقضت محكمة الأسرة في سيؤول بإخضاع والدي الطفلة لدورة تثقيفية، بشأن الحيلولة دون استغلال الأطفال.