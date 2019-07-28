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رقم الخبر: 259510 تاريخ النشر: تموز 27, 2019 الوقت: 17:17 الاقسام: منوعات  
قطة تطير في الجو لتصطاد طائراً بمهارة فائقة

قطة تطير في الجو لتصطاد طائراً بمهارة فائقة

في لقطة رائعة لأكثر الحيوانات لطفاً مع الإنسان، نشرت قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر صفحتها على موقع التدوينات القصيرة، تويتر، مقطع فيديو قصير تم التقاطه بتقنية التصوير البطيء، يظهر قطة تقوم باصطياد طائراً بمهارة فائقة.

وعلقت ناشيونال جيوغرافيك على الفيديو الذي قامت بنشره قائلة: (بحذر وترقب وانتقاء اللحظة المناسبة للهجوم، استطاعت هذه القطة صيد فريستها).

وأشارت القناة خلال تدوينتها أيضاً المصاحبة بشريط الفيديو، إلى أن القطط تمتلك سرعة بديهة وتتمتع بأجسام مرنة مما يساعدها على القفز لارتفاعات عالية. ويعتقد أن أصل القطط البرية قد نشأت في جو صحراوي، ويظهر ذلك من ميل القطط إلى الحرارة والتعرض لأشعة الشمس، وغالباً ما تنام في أماكن معرضة لضوء الشمس أثناء النهار، وهنالك عشرات السلالات من القطط، وبعضها عديم الفراء وبعضها الآخر عديم الذيل نتيجة لتشوه خلقي.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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