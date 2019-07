ترسيم الحدود.. هذه هي النقطة العالقة في ملف ترسيم الحدود، لم تُفلح الإدارة الأميركية هذه المرة في فرض شروط الكيان الصهيوني على قاعدة " take it or leave it". المحاولات الأميركية المتكررة لفرض أمر واقع يقبل به الجانب اللبناني لم يُكتب لها الحياة.