قام ضابط شرطة أميركي بسحب رجل من سيارة محترقة بعد أن اصطدم بشجرة في فريمونت، بولاية كاليفورنيا، حيث انقلبت سيارته واشتعلت فيها النيران.

وظهر ضابط شرطة فريمونت، الذي تم التعرف عليه على أنه جيسون ترزييفتشينسكي، لأول مرة في الفيديو وهو يحاول إخماد النيران بمطفأة حريق أثناء التحدث إلى السائق.

وقام الضابط الأميركي بفتح الباب الخلفي للسيارة وقام بسحب السائق ذي الـ 28 عاما إلى الخارج.

وجرى نقل السائق إلى مركز الصدمات لعلاج الإصابات الطفيفة.

والتقطت الفيديو إليزابيث كويننغ، أحد سكان منطقة باي، والتي هرعت من منزلها حافية القدمين بعد سماع دوي انفجار.

وقالت السيدة لوكالة ستوريفول: (كنت من أوائل الأشخاص الذين حضروا إلى الحادث، قبل وصول أي من رجال الشرطة.

من جانبه، أوضح الضابط، الذي تدرب على فنون الدفاع عن النفس لوسائل إعلام في بوفالو، نيويورك، مسقط رأسه، أنه كان سعيدا من رد فعل الرجل الذي جرى إنقاذه.

وقال ترزيويسينسكي لمحطة تلفزيون محلية: (إنه لا يحب رجال الشرطة ، لكنه شكرني على ما فعلته وقال إنه يحترمنا لفعل ذلك).