تسللت أفعى إلى القاعة العامة في برلمان محلي جنوب غربي نيجيريا، مما دفع النواب إلى إخلاء الموقع وتوقيف الجلسات إلى أجل غير مسمى.

وقال المتحدث باسم مجموعة من نواب ولاية أوندو، أولوغبنغا أومولي، الجمعة: (عندما كنا نهم بالدخول للمشاركة في جلسة عامة، دخلت أفعى كبيرة القاعة ما عطّل جلستنا وأرغمنا على المغادرة على عجل).

ويبدو أن الأفعى سقطت من السقف إلى القاعة العامة، كما أنها لم تلدغ أحدا، وقد أمسك بها موظفو البرلمان وقتلوها، وفق أومولي.

وعزا المتحدث الواقعة إلى الحالة المتهالكة للبرلمان، بسبب نقص التمويل وتأخر الصيانة.

وأوضح أومولي: (هذه الغرفة لم تعد آمنة للعمل التشريعي، لذلك قررنا أن نرفع الجلسات وسيدخل البرلمان في إجازة إلى أجل غير مسمى).

وقال إن النواب لن يعودوا إلى حين الانتهاء من رش الموقع بالمواد الكيميائية اللازمة.

وهذه المرة الأولى المعروفة التي تدخل فيها أفعى قاعة الجلسات في البرلمان، رغم تسجيل شكاوى من انتشار قوارض وزواحف في المناطق المحيطة بالموقع.

ولم يذكر أومولي نوع الأفعى التي تسببت بالاضطراب داخل مقر البرلمان الخميس، علما أن نيجيريا تضم أعدادا كبيرة من الثعابين من بينها أنواع سامة كثيرة.

وأظهرت دراسة أجريت عام 2001 ونشرتها المجلة الأفريقية للطب والعلوم الطبية، أن ما يقرب من 500 شخص من كل 100 ألف نسمة يتعرضون للدغات أفاع في نيجيريا سنويا، وواحدة من كل 8 حالات تكون قاتلة.

ويتعرض معظم الضحايا للدغات الأفاعي أثناء الزراعة أو الرعي أو المشي في مناطق مكسوة بالأعشاب والنباتات، ويتوجه أقل من 10 بالمئة من ضحايا لدغات الأفاعي في نيجيريا إلى المستشفى للعلاج.