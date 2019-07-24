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رقم الخبر: 259279 تاريخ النشر: تموز 24, 2019 الوقت: 15:32 الاقسام: سياسة  
اللواء سلامي: لم يتم اسقاط أي طائرة ايرانية مسيرة

اللواء سلامي: لم يتم اسقاط أي طائرة ايرانية مسيرة

قال القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، اليوم الأربعاء، أعلن رسمياً أنه لم يتم اسقاط اي طائرة ايرانية مسيرة.

ان اللواء حسين سلامي أشار  اليوم الاربعاء في تصريح للصحفيين، الى ان الطائرة الايرانية المسيرة حلقت 3 ساعات و40 دقيقة فوق مياه الخليج الفارسي وانجزت عملياتها في الاشراف والمراقبة.

واضاف، قامت هذه الطائرة المسيرة بإرسال صور لمجموعة من السفن الاجنبية وعرضنا جزءاً من هذه الصور للشعب الايراني والرأي العام العالمي.

يتبع..

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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