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رقم الخبر: 259278
تاريخ النشر: تموز 24, 2019
الوقت: 15:32
الاقسام: منوعات
عدوان مستمر
الکلمات المفتاحية
كاريكاتير
عدوان مستمر
فلسطين
مصدر الخبر: الوفاق/ القدس العربي
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