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رقم الخبر: 259275 تاريخ النشر: تموز 24, 2019 الوقت: 15:34 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
كل إنسان يدور حول الأرض 5 مرات في حياته

كل إنسان يدور حول الأرض 5 مرات في حياته

هل تعلم أنك خلال حياتك، قمت بخمس دورات حول كوكب الأرض؟.. معلومة قد لا يدركها كثيرون، إذ تعادل المسافة التي يمشيها الشخص العادي خلال حياته، نحو خمس دورات كاملة حول كوكبنا.

ويقطع الشخص العادي خلال حياته، نحو 110 آلاف ميل، وهي مسافة تعادل المشي خمس مرات حول الأرض.

وفي حال كان الشخص نشطا نسبيا، فإنه يمشي نحو 7 آلاف و500 خطوة في اليوم الواحد. وإذا تم الحفاظ على هذا المعدل، حتى بلوغ الثمانين من العمر، فإن الشخص سيكون قد مشى نحو 216 مليون خطوة في حياته.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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