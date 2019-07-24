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رقم الخبر: 259268 تاريخ النشر: تموز 24, 2019 الوقت: 15:15 الاقسام: رياضة  
ايران تواجه كوريا الجنوبية في لقائها الاول ببطولة آسيا
بالكرة الطائرة للسيدات ..

ايران تواجه كوريا الجنوبية في لقائها الاول ببطولة آسيا

في الدورة العشرين التي ستنطلق في الثامن عشر من آب القادم في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول ستواجه ايران كل من البلد المضيف (كوريا الجنوبية) وهونغ كونغ ضمن المجموعة الاولى، حيث كانت ايران في سحب القرعة لاول مرة ضمن مجموعة ضمن كوريا الجنوبية وسنغافورة، ولكن الاخيرة انسحبت مع فيتنام من البطولة فاضطرت اللجنة المنظمة لاجراء القرعة من جديد.

حيث جاءت القرعة الجديدة كالتالي:

المجموعة 1: كوريا الجنوبية – ايران وهونغ كونغ.

المجموعة 2: استراليا – اليابان – كازاخستان والهند.

المجموعة الثالثة: تايلند – تايوان – نيوزيلندا.

وفيما يلي برنامج مباريات البطولة:

الاحد: 18/8

استراليا – كازاخستان

ايران – كوريا الجنوبية

اليابان – الهند

تايلند – تايوان

الصين – سريلانكا

الاثنين: 19/8

اليابان – كازاخستان

الهند – استراليا

الصين – اندونيسيا

نيوزيلندا – تايوان

كوريا الجنوبية – هونغ كونغ

الثلاثاء: 20/8

اليابان – استراليا

هونغ كونغ – ايران

كازاخستان – الهند

اندونيسيا – سريلانكا

نيوزيلندا – تايلند

هذا واعلنت السيدة هاشمي مديرة المنتخب الوطني الايراني اسماء 19 لاعبة للمعسكر التدريبي لهذه البطولة، حيث ضمت القائمة كل من: (حانية محتشمي بور – مائدة برهاني – فرزانة مراديان – هالة متقيان – فاطمة عنايت – شبنم علي خاني – ندا جملانيان – منى دريس محمودي – شكوفة صفري – فاطمة اميني – زهرا بخشي – تهمينة درغذني – مهسا كدخدا – بوران زارع – الهام فلاح – فاطمة حسني – منى آشفته – مهسا صابري نغين شيرتري).

ويستمر هذا المعسكر لعشرة ايام اعتباراً من السبت القادم المصادف 27 تموز الجاري.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / خاص
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