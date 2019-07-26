حقق القوة الجوية فوزاً مثيراً على ضيفه نفط الجنوب 2-1 في المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي ضمن لقاءات الاسبوع الاخير من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

الضيوف افتتحوا التسجيل اولاً عن طريق اللاعب فراس زامل في الدقيقة 15، لينتفض بعدها فريق الصقور ويقلب الطاولة على ضيفه بتسجيله هدفين عن طريق علي يوسف في الدقيقة 61 وعدنان محمد في الدقيقة 91.

الفوز منح الصقور ثلاث نقاط رفعت رصيده الى النقطة 84 في وصافة الترتيب، بينما توقف رصيد نفط الجنوب عند النقطة 42 في المركز الخامس عشر.

وكانت نتائج المباريات الاخرى كالاتي:

البحري 3 – الشرطة 1

الحسين 2 – الطلبة صفر

الحدود 2 – نفط الوسط 2