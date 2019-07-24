ذكر الاتحاد الدولي للتنس إنه أوقف بياتريس حداد مايا المصنفة الأولى في البرازيل بشكل مؤقت بعد سقوطها في اختبار للمنشطات.

وسقطت حداد مايا، المصنفة 99 عالميا، في اختبار مادة محفزة للأداء خلال بطولة كرواتيا المفتوحة في الرابع من يونيو/ حزيران، وتحظر الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا) المواد المحفزة للأداء.

وتأهلت اللاعبة البرازيلية إلى قرعة الدور الرئيسي في ويمبلدون الشهر الحالي وتغلبت على جاربين موجوروزا البطلة السابقة في الدور الأول.

وتم إبلاغ حداد مايا بالأمر يوم 12 يوليو/ تموز بعد ثمانية أيام من هزيمتها أمام البريطانية هارييت دارت في الدور الثاني في البطولة المقامة بنادي عموم إنجلترا وبدأ إيقافها المؤقت يوم الإثنين الماضي.

وقال الاتحاد الدولي (حداد مايا تملك الحق في التقدم باستئناف إلى رئيس اللجنة المستقلة المنعقدة للنظر في حالتها بشأن لماذا لا يجب تطبيق قرار إيقافها المؤقت لكنها لم تفعل ذلك حتى الآن).