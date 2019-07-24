أنهت قوات الحشد الشعبي، الأربعاء، مهامها في عمليات إرادة النصر بمرحلتها الثانية بتحقيق كافة الأهداف المرسومة لها.

وذكر بيان لاعلام الحشد الشعبي، إن "قطعات الحشد الشعبي المشاركة في المرحلة الثانية من عمليات إرادة النصر أكملت مهامها الأمنية بتحقيق كافة الأهداف المرسومة للعملية ضمن مناطق شمال بغداد والمناطق المحيطة بها لمحافظات الانبار وصلاح الدين و ديالى".

يذكر أن الحشد الشعبي والقوات الأمنية انطلقا، السبت الماضي، بالمرحلة الثانية من عمليات إرادة النصر لتطهير مناطق شمال بغداد والمناطق المحيطة بها.