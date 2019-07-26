لم يظهر كاليب دريسل أي علامات على الاسترخاء في بطولة العالم للسباحة بعدما حقق السبّاح الأمريكي أسرع زمن هذا العام في سباق 100 متر حرة خلال التصفيات الأربعاء.

ونال دريسل، الذي عادل رقم مواطنه مايكل فيلبس القياسي قبل عامين بالحصول على سبعة ألقاب في نسخة واحدة لبطولة العالم، ذهبيتين في سباقي التتابع أربعة في 100 متر و50 مترا فراشة في جوانج جو وستكون أمامه فرص أكثر لإضافة المزيد إلى سجله.

وقال السبّاح البالغ عمره 22 عاما والذي حقق زمنا قدره 47.32 ثانية (بدا الأمر جيدا. قدمت الأداء الذي أردته بالسيطرة وإنهاء السباق بشكل جيد).

وأضاف (يجب التحسن في كل سباق وهو الأمر ذاته في الفراشة. يجب مواصلة التطور في أجزاء مختلفة من السباق على مدار البطولة. إنها بطولة طويلة ويجب مجاراة سرعتها).

وحقق الروسي فلاديسلاف جرينيف ثاني أسرع زمن متأخرا بفارق 0.60 ثانية عن دريسل فيما جاء كايل تشالمرز البطل الأولمبي عاشرا وتأهل إلى الدور قبل النهائي بزمن 48.66 ثانية.

وحققت الصينية فو يوان هوي أسرع زمن في تصفيات سباق 50 مترا ظهرا إذ أنهت بطلة العالم 2015 السباق في 27.70 ثانية بفارق 0.15 ثانية أمام البرازيلية إيتيين ميديروس التي نالت اللقب على حساب فو في بودابست قبل عامين.

وتصدرت الأمريكية هالي فليكينجر تصفيات سباق 200 متر فراشة للسيدات بزمن دقيقتين و5.96 ثانية أمام المجريتين بوجلاركا كاباس وليليانا سيلاي.

وكانت الولايات المتحدة هي الأسرع في سباق التتابع المختلط أربعة في 100 متر متنوع بزمن ثلاث دقائق و41.23 ثانية أمام استراليا وروسيا.