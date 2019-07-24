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رقم الخبر: 259251 تاريخ النشر: تموز 24, 2019 الوقت: 15:15 الاقسام: رياضة  
ذكريات مؤلمة تطارد فيتل أثناء عودته إلى هوكنهايم

ذكريات مؤلمة تطارد فيتل أثناء عودته إلى هوكنهايم

سيكافح الألماني سيباستيان فيتل، ضد ذكريات مؤلمة ومنافسيه، في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، عندما يعود سائق فيراري إلى هوكنهايم هذا الأسبوع، في جائزة بلاده الكبرى.

وفي سباق العام الماضي على الحلبة البالغ طولها 4.5 كيلومتر، وعلى بعد نصف ساعة من هيبنهايم حيث ولد فيتل، بدأ بطل العالم 4 مرات السقوط إلى الهاوية.

وكان السائق الألماني يستعد لتمديد صدارته لبطولة العالم أمام منافسه لويس هاميلتون سائق مرسيدس، الذي انطلق من المركز 14، بفوز سهل أمام جماهير بلاده بعد انطلاقه من المقدمة، قبل أن تهطل الأمطار بغزارة لتقتل أحلامه.

وفقد فيتل السيطرة على سيارته وانسحب من السباق فيما خطف هاميلتون الفوز وصدارة بطولة العالم ولم يتزحزح عنها.

وكان أبرز خطأ من سلسلة طويلة، لتنتهي آمال السائق الألماني في اللقب خلال العام الماضي، وبالتأكيد كان الأكثر ألما.

واستمرت الأخطاء هذا الموسم وكان آخرها عندما اصطدم بمؤخرة سيارة ماكس فرستابن، سائق رد بول في سيلفرستون قبل أسبوعين.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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