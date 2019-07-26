أحرز المنتخب الروسي للسيدات الميدالية الذهبية للمبارزة (سلاح الشيش) للفرق، وذلك ضمن بطولة العالم المقامة في العاصمة الهنغارية بودابست.

وفازت روسيا التي مثلتها كل من: يانا يغوريان، أولغا نيكيتينا، صوفيا بوزدنياكوفا، وصوفيا فيليكايا، على منتخب فرنسا، بنتيجة (45-40) في النزال النهائي الذي جرى بينهما، يوم الثلاثاء.

بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى منتخب كوريا الجنوبية، الذي فاز بدوره على نظيره الإيطالي بنتيجة (45-35).

وتتصدر روسيا بذلك الترتيب العام في البطولة برصيد 8 ميداليات، منها 3 ذهبية، إضافة إلى 3 فضية، وميدالية برونزية.