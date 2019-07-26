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رقم الخبر: 259250 تاريخ النشر: تموز 24, 2019 الوقت: 15:15 الاقسام: رياضة  
سيدات روسيا يفزن بذهبية العالم للمبارزة

سيدات روسيا يفزن بذهبية العالم للمبارزة

أحرز المنتخب الروسي للسيدات الميدالية الذهبية للمبارزة (سلاح الشيش) للفرق، وذلك ضمن بطولة العالم المقامة في العاصمة الهنغارية بودابست.

وفازت روسيا التي مثلتها كل من: يانا يغوريان، أولغا نيكيتينا، صوفيا بوزدنياكوفا، وصوفيا فيليكايا، على منتخب فرنسا، بنتيجة (45-40) في النزال النهائي الذي جرى بينهما، يوم الثلاثاء.

بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى منتخب كوريا الجنوبية، الذي فاز بدوره على نظيره الإيطالي بنتيجة (45-35).

وتتصدر روسيا بذلك الترتيب العام في البطولة برصيد 8 ميداليات، منها 3 ذهبية، إضافة إلى 3 فضية، وميدالية برونزية.

 
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مصدر الخبر: روسيا اليوم
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