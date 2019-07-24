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رقم الخبر: 259248 تاريخ النشر: تموز 24, 2019 الوقت: 14:13 الاقسام: عربيات  
أنباء عن محاولة انقلابية في السودان

أنباء عن محاولة انقلابية في السودان

أعلنت وكالات، اليوم الأربعاء عن محاولة انقلابية في السودان واعتقال عدد من الضباط في الجيش وملاحقة آخرين.

ونشرت وسائل إعلام سودانية بعض أسماء ضباط الجيش السوداني المعتقلين، منهم رئيس الأركان المشتركة الفريق أول هاشم عبد المطلب، وقائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين عبد الفتاح، وقائد المنطقة المركزية اللواء بحر، بالإضافة إلى القياديين علي كرتي والزبير أحمد الحسن.

ولم تصدر حتى الآن تصريحات رسمية في هذا الشأن.

وبحسب موقع "أخبار السودان"، فإن هذه المحاولة الانقلابية ليست الأولى ضد "المجلس العسكري السوداني"، إذ سبقتها محاولة في 13 يونيو الماضي، واعتقل الجيش على إثرها مجموعتين من الضباط الأولى مكونة من 5 ضباط، أما الثانية فعدد أفرادها 12 ضابطا.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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