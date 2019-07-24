  • الأربعاء ٢١ ذی قعده ١٤٤٠
  • الأربعاء , يوليو 24, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 259247 تاريخ النشر: تموز 24, 2019 الوقت: 14:05 الاقسام: سياسة  
ايران وبوليفيا تبرمان مذكرة تعاون بمجال النانو

ايران وبوليفيا تبرمان مذكرة تعاون بمجال النانو

أبرم وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ونظيره البوليفي "دييغو باري" مذكرة تعاون تنموية بمجال تقنية النانو بين البلدين.

جاء ذلك في اطار زيارة ظريف للعاصمة بوليفية "ناباس"، حيث تتعهد ايران بموجب هذه المذكرة باطلاق فروع دراسية بمجال تقنية النانو على مستوى الدراسات العليا الماجستير والدكتوراة وتأسيس مختبر خاص بهذه التقنية في جامعة "EMI" البوليفية.

وخلال مراسم التوقيع أكد ظريف، أن ايران تفتخر باشراك انجازاتها مع الشعوب التي لا تربط تطورها بالدول الداعمة للاحادية، ولاتلعب تلك الشعوب دورا بتقوية النظام السلطوي.

واضاف ظريف أن سر تطور وتنمية الدول العازمة على صيانة استقلالها في عالم تسعى فيه الدول الاستعمارية بترسيخ تبعية سائر البلدان الاخرى لها، يكمن في تجاهل الدعم المشروط الذي تفرضه هذه الدول والاتكال على الامكانيات المحلية فضلا عن اشراك طاقاتها مع البلدان المتضامنة معها.

وشدد ظريف على أن السياسة التي تبتنها الجمهورية الاسلامية الايرانية، منذ اربعة عقود حتى الان ومنذ انتصار الثورة والتي افضت ورغم انواع الضغوط الى انجازات فاخرة بالمجالات الدفاعية والنووية والعلمية والتقنية، تمضي قدما نحو القمة والتنمية.

يشار الى أن برنامج التعاون المبرم بستهدف تأهيل وتدريب النخبة البوليفيين بمجال تقنية النانو والانتاج المشترك لمنتجات هذه المعرفة والترويج لها تجاريا بمنطقة اميركا اللاتينية.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 22/9080 sec