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رقم الخبر: 259245 تاريخ النشر: تموز 24, 2019 الوقت: 13:37 الاقسام: سياسة  
وزير الدفاع الإيراني: لم يتم اسقاط أي طائرة ايرانية مسيرة
وزارة الدفاع الايراني تعلن دخولها بمجال صنع وانتاج السيارات

وزير الدفاع الإيراني: لم يتم اسقاط أي طائرة ايرانية مسيرة

أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، اليوم الأربعاء، عدم سقوط أي طائرة ايرانية مسيرة. وأعلن العميد أمير حاتمي عن استعداد وزارة الدفاع الايرانية للمساهمة في قطاع صناع وانتاج السيارات، مشيرا الى ابرام عدد من العقود وتسلّم عدد من الطلبات من قبل صناع السيارات.

ان وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي أكد للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء فيما يتعلق بإسقاط الطائرة المسيرة الايرانية على يد القوات الامريكية في مضيق هرمز، أكد ان ذلك لم يحدث بتاتا.

وفي سياق آخر صرح حاتمي أن وزارة الدفاع الايرانية ونظرا للمعرفة والعلم التي تحيط به في مجال الصناعات، قد اعلنت استعدادها للتعامل مع صنّاع السيارات وتقديم المساعدة لهم في حال مواجهة اي مشكلة.

وتابع: اليوم قد تسلمت الوزارة عدد من الطلبات والعقود في المجال المذكور.

وأضح حاتمي أن هذه وزارة الدفاع تواجه الحظر منذ اربعة عقود، لكن اليوم بعض الصناعات والقطاعات باتت تعاني حديثا من العقوبات المفروضة على ايران.

 
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مصدر الخبر: الوفاق + وكالات
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