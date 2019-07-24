  • الأربعاء ٢١ ذی قعده ١٤٤٠
  • الأربعاء , يوليو 24, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 259244 تاريخ النشر: تموز 24, 2019 الوقت: 13:35 الاقسام: سياسة  
توقيف ناقلة النفط البريطانية اظهر أن العدو لم يعد قادرا على مواجهة ايران
جنتي في تصريح له:

توقيف ناقلة النفط البريطانية اظهر أن العدو لم يعد قادرا على مواجهة ايران

أكد امين مجلس صيانة الدستور الايراني اية الله احمد جنتي ان مكانة ايران من حيث العزة والقدرة بات يحتذى بها في غرب آسيا والعدو لم يعد قادرا على مواجهة ايران.

ان امين مجلس صيانة الدستور الايراني اية الله جنتي أكد في كلمة القاها أثناء اجتماع هذا المجلس اليوم الاربعاء، وبالاشارة الى اسقاط طائرة التجسس الامريكية وتوقيف الناقلة البريطانية على يد قوات حرس الثورة الاسلاية، أكد بأن مكانة ايران من حيث العزة والقدرة بات يحتذى بها في غرب آسيا، وأفعال العدو اظهرت انه لم يعد قادرا على مواجهة ايران.

وأضاف: ان الله تعالى يريد أن يرفع مكانة الحرس الثوري، بعد الخطوة الخبيثة التي اتخذتها الولايات المتحدة بتصنيف هذه المؤسسة الثورية على قائمة االرهاب.

وتابع جنتي: اليوم بات الحرس الثوري شوكة في عين الاعداء، والاحداث الاخيرة جعلت اسرائيل والسعودية وباقي اعداء ايران ان يعرفوا بأن ردة فعل ايران ازاء اي غطرسة واستقواء ستكون حاسمة وسريعة وستجعلهم نادمين.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 22/6118 sec