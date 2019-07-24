أكد امين مجلس صيانة الدستور الايراني اية الله احمد جنتي ان مكانة ايران من حيث العزة والقدرة بات يحتذى بها في غرب آسيا والعدو لم يعد قادرا على مواجهة ايران.

ان امين مجلس صيانة الدستور الايراني اية الله جنتي أكد في كلمة القاها أثناء اجتماع هذا المجلس اليوم الاربعاء، وبالاشارة الى اسقاط طائرة التجسس الامريكية وتوقيف الناقلة البريطانية على يد قوات حرس الثورة الاسلاية، أكد بأن مكانة ايران من حيث العزة والقدرة بات يحتذى بها في غرب آسيا، وأفعال العدو اظهرت انه لم يعد قادرا على مواجهة ايران.

وأضاف: ان الله تعالى يريد أن يرفع مكانة الحرس الثوري، بعد الخطوة الخبيثة التي اتخذتها الولايات المتحدة بتصنيف هذه المؤسسة الثورية على قائمة االرهاب.

وتابع جنتي: اليوم بات الحرس الثوري شوكة في عين الاعداء، والاحداث الاخيرة جعلت اسرائيل والسعودية وباقي اعداء ايران ان يعرفوا بأن ردة فعل ايران ازاء اي غطرسة واستقواء ستكون حاسمة وسريعة وستجعلهم نادمين.