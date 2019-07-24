اعلن محافظ خراسان الشمالية "محمدعلي شجاعي" عن استعداد مستثمرين من قطر وسلطنة عمان المشاركة في مشاريع كبيرة في المحافظة.

وقال شجاعي في اجتماع مع اعضاء غرفة تجارة المحافظة تم التنسيق مع وزارة الخارجية لحضور هؤلاء المستثمرين في المحافظة للمشاركة في مشاريع كبيرة يتم التخطيط لتنفيذها .

اوضح المحافظ ان المستثمرين العرب سيقومون بالمشاركة في مشاريع تتعلق بالطرق والمواصلات والسياحة، مضيفا انه يجب ان يكون لهم شريك ايراني مطالبا بمشاركة المستثمرين الايرانيين بهذه المشاريع.