أكد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن روحاني ان "الحكومة الإيرانية لن تضيع أبدا فرصة المفاوضات من يدها، وقال: "نحن جاهزون دائما لمفاوضات عادلة وقانونية ولكن لن نستسلم تحت ذريعة المفاوضات".

أكد رئيس الجمهورية حسن روحاني ان الحكومة لم ولن تفقد فرصة الحوار، مضيفا: مادمت في منصب الرئاسة فانني مستعد للحوار العادل والقانوني في ظل العزة والكرامة بهدف حل المشاكل والخلافات، مشددا في الوقت نفسه بانه يرفض الاستسلام رفضا قاطعا تحت مسمى الحوار.

وخلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء اليوم الاربعاء قال روحاني: لقد شهدنا خلال الاسابيع الماضية تحركا دبلوماسيا في بلدنا وفي اوروبا وسائر مناطق العالم، مشيرا الى ان حكومته سعت منذ البداية لازالة الحواجز امام الجهود السياسية والاتفاقيات التي يمكن التوصل اليها.

واستعرض روحاني مساعي حكومته في هذا المجال و توصلها خلال المائة يوم الاولى في التوصل الى اتفاق جنيف الذي اسفر بالنهاية الى الاتفاق النووي في أقل من سنة، وقال: ان السعودية والكيان الصهيوني بذلا مساع كبيرة لعرقلة التوصل الى هذا الاتفاق بحيث ان وزير الخارجية السعودي ورئيس الوزراء الصهيوني كانا يترددان يوميا على اوروبا وخصوصا فيينا وجنيف لعرقلة التوصل الى الاتفاق النووي.

واكد روحاني ان الحكومة لم تتراجع على رغم كل الضغوط التي مارستها اطراف خارجية ، وقررت المضي في طريقها حتى توصلت الى الاتفاق النهائي الذي كان من أولى نتائجه ارتفاع صادرات النفط الايراني من مليون برميل الى مليونين وثمانمئة الف برميل يوميا ، كما عادت الى البلاد الكثير من الاموال والسلع المحتجزة.

وأكد روحاني ان ايران حصلت على فرصة ثمينة من توقيع الاتفاق لكن امريكا وبلا اي مبرر انسحبت من الاتفاق وكانت تتصور ان ايران ستخرج من الاتفاق فورا بعد خروج واشنطن وبالتالي ستفعل قرارات الحظر الدولية من جديد.

واشار روحاني الى ان السعودية والكيان الصهيوني اعترفا بالنهاية انهما لعبا دورا في انسحاب امريكا من الاتفاق النووي، هذا بالاضافة الى تاثير المتطرفين داخل امريكا نفسها ، وهذا ما يكشف مدى انزعاج الصهاينة والرجعيين العرب من توقيع الاتفاق .

وأوضح الرئيس روحاني ان ايران وبعد انسحاب امريكا منحت العالم فرصة لكي تتمكن الاطراف المتبقية من العمل بتعهداتها وسد الفراغ الذي تركته امريكا ، مضيفا : لقد صبرنا عاما كاملا بعد خروج امريكا من الاتفاق النووي ، وخلال هذا العام كنا نصدر النفط ، ولكن بعد قرار امريكا بحظر تصدير النفط الايراني بالكامل غيرنا استراتيجيتنا واتخذنا قرارات حاسمة في خفض التزاماتنا النووية.

اذا توقفت الحرب الاقتصادية وُجدت فرصة الحوار

تطرق الرئيس حسن روحاني خلال ترؤسه اجتماع الحكومة اليوم الاربعاء الى مواقف ايران بشأن التزام الاطراف الاوروبية بتعهداتها في الاتفاق النووي .

وقال: في مهلة الستين يوما الأولى لم نقتنع بالاجراءات التي اتخذتها الدول الأوروبية واعتبرناها غير كافية ، ومن هنا اتخذنا قرارنا بالتخلي عن التزامين اخرين في ظل الاتفاق فتصاعدت المحاولات والاقتراحات من مختلف الدول لنتوقف عن مواصلة خفض التزاماتنا النووية ، لكن تلك المقترحات لم تكن متوازنة ، ولو كانت متوازنة لقبلناها دون تردد.

واضاف روحاني: لقد اكدنا مرارا ان خفض التزاماتنا أمر مؤقت ، ومتى ما التزم الطرف الاخر بتعهداته تجاه ايران سنعود الى الوضع السابق ، وبالتالي متى ما اتخذ الطرف الاخر اجراءات متوازنة واوقفت الحرب الاقتصادية فستتوفر فرصة الحوار ويمكن التوصل الى نتائج.

واشار روحاني الى ان هناك العديد من الدول تتوسط في هذا المجال كما تجري حاليا العديد من المراسلات والاتصالات، موضحا ان ايران لن تفرط بفرصة الحوار.

وتابع قائلا: ان ايران مستعدة للحوار العادل الذي يحفظ عزتها وكرامتها مشددا على رفض الاستسلام تحت مسمَى الحوار، كما اعتبر ان الاستسلام مرفوض من قبل الشعب الايراني ودستور الجمهورية الاسلامية.

سنتخذ الخطوة الثالثة حال انتهاء مهلة الستين يوما الثانية

واكد روحاني خلال اجتماع مجلس الوزراء ان طهران على اتصال مع الدول الاوروبية وباقي دول العالم ، لكننا لم نصل حتى الان الى الهدف المطلوب لان مقترحات الاطراف الاخرى غير متوازنة ، مضيفا ان ايران ستواصل جهودها السياسية ، واذا لم تصل الى النتتيجة المطلوبة حتى نهاية الستين يوما فانها ستتخذ حتما خطوتها الثالثة

مضیق هرمز لیس مکانا للعبث

أكد الرئيس حسن روحاني ان أمن الخليج الفارسي وبحر عمان ومضيق هرمز يكتسب أهمية كبيرة لدى إيران.

واضاف: والى جانب حمايتها لأمن الخليج الفارسي ومضيق هرمز تسعى لتحقيق أمن بقية الممرات المائية في العالم ومن بينها باب المندب والمحيط الهندي.

وتابع روحاني: ان مضيق هرمز يحتل موقعا هاما جدا وبالتالي فهو ليس مكانا للعبث او تجاهل المقررات الدولية، ولايمكن عبوره دون الالتفات الى تحذيرات حرس الثورة الاسلامية المكلف بتأمين هذا المضيق.

واضاف: ان المسؤولية الاساسية في حراسة مضيق هرمز والخليج الفارسي تقع على عاتق ايران والدول المجاورة ولا علاقة لها بالاخرى، وان الشعب الايراني كان حاميا للخليج الفارسي على مر التاريخ.

على العالم ان يشكر حرس الثورة لجهوده في أمن الخليج الفارسي

من جهة اخرى اشاد الرئيس روحاني بالخطوة الشجاعة لقوات حرس الثورة الاسلامية باحتجاز ناقلة النفط البريطانية التي تجاوزت القوانين وقال: ان حرس الثورة وبخطوة شجاعة ومقتدرة أوقف الناقلة البريطانية لانها لم تكترث للتحذيرات والتوجيهات، وبالتالي اتخذ الحرس اجراء دقيقا ومهنيا في هذا المجال ولابد للعالم ان يتقدم بالشكر لحرس الثورة لما يوفره من أمن في الخليج الفارسي.

وشدد روحاني على ان ايران لن تسمح لأحد بالعبث في الخليج الفارسي ومضيق هرمز ، لكنها في الوقت ذاته ليست بصدد اثارة التوتر والاصطدام العسكري ، والاجراءات التي اتخذتها حتى الان تتناسب مع مخالفات الطرف المقابل ، وهذا ما جرى لدى اسقاط طائرة التجسس الامريكية المسيرة التي اخترقت الاجواء الايرانية حيث تم التعامل معها بشكل دقيق ومهني ، واذا تكرر مثل هذا الانتهاك لاجوائنا سيتكرر الرد السابق.

و أكد روحاني على أن ايران ليست بصدد تصعيد التوتر مع بعض الدول الاوروبية ، ومتى ما التزمت بالقوانين والمقررات الدولية وتخلت عن اجراءاتها الخاطئة كما حدث في مضيق جبل طارق فانها ستتلقى الرد المناسب من ايران.