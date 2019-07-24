ان العدو الإسرائيلي شن قرابة الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل عدوانا على تل الحارة بريف درعا الغربي وبأن أضرار العدوان اقتصرت على الماديات، وتصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري في الثلاثين من الشهر الماضي لصواريخ معادية أطلقتها طائرات العدو الإسرائيلي باتجاه بعض المواقع العسكرية في حمص ومحيط دمشق.