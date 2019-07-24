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رقم الخبر: 259240 تاريخ النشر: تموز 24, 2019 الوقت: 13:15 الاقسام: سياسة  
عدوان «إسرائيلي» على تل الحارة بريف درعا

عدوان «إسرائيلي» على تل الحارة بريف درعا

أقدم العدو الإسرائيلي بعد منتصف ليل البارحة على شن عدوان على تل الحارة بريف درعا.

ان العدو الإسرائيلي شن قرابة الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل عدوانا على تل الحارة بريف درعا الغربي وبأن أضرار العدوان اقتصرت على الماديات، وتصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري في الثلاثين من الشهر الماضي لصواريخ معادية أطلقتها طائرات العدو الإسرائيلي باتجاه بعض المواقع العسكرية في حمص ومحيط دمشق.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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