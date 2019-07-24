ان رئيس منظمة الصناعات البحرية التابعة لوزارة الدفاع الايرانية الادميرال أمير رستكار أجرى زيارة تفقدية لمنظمة التصنيف الايرانية، وذلك في اطار التعرف عن كثب على القدرات الهندسية والعلمية والنشاطات المعرفية لصناعة التصنيف في البلاد وتقييمها.

واثناء هذه الزيارة تم تقديم تقرير حول نمط صنع المعايير الهندسية وتقييم ومصادقة تصاميم العوامات وفحص السفن من ناحية التصنيف ورعاية القواينن وخدمات التعلمية ونقل التكنولوجيا، اضافة الى نشاطات وانجازات اخري للمهندسين والخبراء والنخب الايرانيين العاملين في الصناعات البحرية في مجال التفتيش والتصنيف، كما وتمت دراسة خلق الارضيات اللازمة للمزيد من التعاون واستغلال الطاقات الهندسية والتقنية المحلية للمضي في المخططات والبرامج الكبرى التابعة لمنظمة الصناعات البحرية وعلى رأسها خلق تحول كبير في الصناعات البحرية.

وتم الاتفاق على تشكيل لجان هندسية واختصائية من النخب العلمية وفقا للاحتياجات الصناعية للبلاد من اجل التآزر والمزيد من التعاون المشترك واستغلال الطاقات، كما قُرر تشكيل ندوات وورشات تعليمية مشتركة في هذا الاطار.

وعبر الادميرال رستكاري عن سروره لما توصلت اليه منظمة التصنيف في توطين الخدمات الضرورية لدى الصناعات البحرية والحؤول دون خروج العملة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال صناعة التصنيف، كما وأكد على أهمية التعاون المشترك ورفع مستوى المعايير الهندسية والتقنية لصناعة انواع العوامات والمعدات البحرية واستغلال الفرص والامكانيات لدى منظمة التصنيف الايرنية.