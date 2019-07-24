قال عضو بتحالف سائرون، الثلاثاء، إن أميركا أسست الفساد والإرهاب في العراق إبان احتلالها له عام 2003، داعيا الحكومة العراقية لمواجه العقوبات الأمريكية والتعامل مع واشنطن بالمثل عبر ملف بلاك ووتر وانتهاكات السجون وزيارة الرئيس الأمريكي ترامب لقاعدة عين الأسد.

وقال عضو التحالف رياض المسعودي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “العقوبات الأمريكية لم تلق مواجهة من الحكومة العراقية وتستخدمها واشنطن كأداة لإثارة الفوضى السياسية في العراق”، لافتا إلى إن “وزارة الخارجية ولجنة الأمن والدفاع عليها إن توثق انتهاكات الجيش الأمريكي وفساد بول بريمر حاكم العراق خلال الاحتلال و ملف قتل المدنيين على يد شركة أبلاك ووتر في ساحة النسور ببغداد وملف السجون وزيارة ترامب الأخيرة لقاعدة عين الأسد في الانبار وتقديمها للكونغرس الأمريكي ومجلس الأمن والدولي والأمم المتحدة لردع العقوبات الأمريكية”.

وأضاف أن “واشنطن هي من أسست الفساد والإرهاب في العراق إبان الاحتلال الأمريكي لبغداد عام 2003 والخزانة الأمريكية يجب إن تضع الكثير من السياسيين الأمريكان ضمن لائحة الإرهاب والفساد”، داعيا “الحكومة العراقية التعامل مع واشنطن بالمثل واستخدام الطرق الدبلوماسية للرد على عقوباتها الأخيرة”.

واعتبر تحالف الفتح، اول أمس الاثنين، عقوبات الخزانة الأمريكية الأخيرة التي طالت أربع شخصيات عراقية بأنها منتهكة للقضاء العراقي وغير ملزمة، فيما بين أن مجلس النواب سيكون له موقف منها عبر جلساته المقبلة.

وشملت العقوبات ريان الكلداني قائد فصيل بابليون التابع للحشد الشعبي، كما شملت عقوبات واشنطن وعد قدّو زعيم الشبك في سهل نينوى، وكذلك نوفل العاكوب محافظ نينوى السابق، كما شملت العقوبات الأميركية أحمد الجبوري رئيس تحالف المحور ومحافظ صلاح الدين سابقا.