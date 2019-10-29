أعلن العربي الكويتي، تعاقده مع المحترف الإيراني آرش كمالوند لمدة موسمين، من أجل تدعم صفوف الفريق الأول للكرة الطائرة في الموسم الجديد.

وسبق لآرش كمالوند، الحصول على لقب أفضل لاعب في قارة آسيا لعام 2011، كما ساهم في حصول منتخب بلاده على لقب كأس آسيا مرتين عامي 2011 و2012.

كما شارك آرش كمالوند مع منتخب بلاده في نسختين لبطولة كأس العالم نسختي 2010 و2013.

وكان العربي قد أسند مهمة تدريب الفريق الأول، لمدرب منتخب إيران السابق، جواد شمامي، كما حصل على خدمات المعد المخضرم لاعب القادسية السابق، عبد الناصر العنزي.