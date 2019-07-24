فاز الأسترالي كاليب إيوان بثاني مرحلة له في نسخة العام الجاري من سباق فرنسا للدراجات، بعد أن احتل المركز الأول في المرحلة 16 التي امتدت لمسافة 177 كيلومترا حول نيم الثلاثاء.

وتفوق متسابق فريق لوتو سودال على الإيطالي إيليا فيفياني والهولندي ديلان خرونفيخن اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وتعثر البريطاني جيرينت توماس حامل اللقب جراء حادث جديد لكنه لم يصب بسوء ليبقى على بعد 1:35 دقيقة من الفرنسي جوليان الافيليب متصدر الترتيب العام.

وتعرض الدنماركي ياكوب فولسانج، الذي بدأ اليوم في المركز التاسع في الترتيب العام، لحادث تصادم قبل 28.5 كيلومتر من خط النهاية وانسحب من السباق.

وكان فولسانج واحدا من أقوى المرشحين لنيل لقب سباق فرنسا بعد فوزه بسباق دوفين الشهر الماضي وانسحب للمرة الثانية في آخر 3 نسخ لسباق فرنسا بسبب حادث تصادم.

وإيوان، الذي ينافس لأول مرة في سباق فرنسا، هو المتسابق الوحيد المتخصص في مراحل السرعة الذي يحقق الفوز بمرحلتين في نسخة هذا العام بعد فوزه في المرحلة 11 في تولوز يوم الأربعاء الماضي.

وقال إيوان "كنت أعلم انني لو واصلت الضغط فانني سأفوز والان حققت الفوز بمرحلتين".