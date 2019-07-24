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رقم الخبر: 259233 تاريخ النشر: تموز 24, 2019 الوقت: 11:50 الاقسام: رياضة  
تجريد المصارع تايمازوف من ذهبية أولمبياد 2012

تجريد المصارع تايمازوف من ذهبية أولمبياد 2012

ذكرت اللجنة الأولمبية الدولية الثلاثاء، إنه تم تجريد الأوزبكي أرتور تايمازوف من ميدالية ذهبية حصل عليها في المصارعة الحرة بأولمبياد لندن 2012، بعد إعادة تحليل عينات.

ولعل تايمازوف، الذي تم تجريده في 2017 من ميدالية حصل عليها في أولمبياد بكين 2008، بعد إعادة تحليل عيناته، هو الرياضي رقم 60 الذي يتم تجريده من ميداليته بعد انتهاء أولمبياد لندن.

وأوضحت اللجنة الأولمبية، أن تايمازوف، الذي توج بذهبية المصارعة الحرة للرجال لوزن 120 كيلو جراما في ثلاث دورات أولمبية متتالية، تم إلغاء نتائجه بعد سقوطه في اختبار للكشف عن مادة محظورة رياضيا يتم تناولها عن طريق الفم.

وسبق أن تم تجريد المصارع دافيت مودزماناشفيلي الحاصل على فضية وزن 120 كيلو جراما في لندن 2012 من ميداليته في يناير/كانون ثان الماضي، بعد أن أثبتت عملية إعادة التحليل، ظهور مادة تورينابول المحظورة.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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