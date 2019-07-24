  • الأربعاء ٢١ ذی قعده ١٤٤٠
  • الأربعاء , يوليو 24, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 259232 تاريخ النشر: تموز 24, 2019 الوقت: 11:41 الاقسام: سياسة  
دبلوماسي ايراني: نأمل أن تنتهج بريطانيا سياسة الحد من التوتر

دبلوماسي ايراني: نأمل أن تنتهج بريطانيا سياسة الحد من التوتر

اعرب سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لندن "حميد بعيدي نجاد" عن أمله في ان تنتهج بريطانيا على الفور سياسة الحد من التوتر، في تعليقه على انتخاب بوريس جونسون رئيسا للحكومة البريطانية.

وهنأ بعيدي نجاد في تغريدة على موقع تويتر ، رئيس الوزراء البريطاني الجديد، وقال: يبدو أن بوريس جونسون ، رئيس الوزراء الجديد ، كان رئيس الوزراء الوحيد في بريطانيا على مدار الأربعين عاما الماضية ، والذي أتيحت له الفرصة لزيارة الجمهورية الاسلامية الايرانية واجراء محادثات مباشرة مع كبار المسؤولين الايرانيين، نأمل أن تساعده هذه التجربة على متابعة سياسة الحد من التوتر وتحسين العلاقات الثنائية على الفور.

من جهة اخرى هنأ ظريف في تغريدة على حسابه الشخصي في موقع تويتر، انتخاب "بوريس جانسون" في منصب رئيس وزراء بريطانيا خلفا لـتريزا ماي، منددا مرة اخرى بتوقيف بريطانيا لناقلة النفط "غريس1" في مضيق جبل طارق.

وقال ظريف في هذه التغريدة : ان مصادرة النفط الايراني من قبل حكومة (تريزا) بأمر من اميركا، هو قرصنة بحرية واضحة وبسيطة، مهنئا في نفس الوقت انتخاب بوريس جونسون لمنصب رئاسة الحكومة البريطانية.

وکان حزب المحافظين البريطاني اعلن أمس الثلاثاء فوز بوريس جونسون بزعامة الحزب خلفا لرئيسة الوزراء المستقيلة تيريزا ماي.

وفاز جونسون بحصوله على 92 ألفاً و153 من أصوات أعضاء حزب المحافظين، مقابل 46 ألفاً و656 لمنافسه وزير الخارجية الحالي، جيرمي هنت، حسبما أعلنت لجنة الانتخابات بالحزب الحاكم.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/9174 sec