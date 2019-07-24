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رقم الخبر: 259231 تاريخ النشر: تموز 24, 2019 الوقت: 11:50 الاقسام: رياضة  
أيندهوفن يخطف فوزا قاتلا من بازل بدوري الأبطال

أيندهوفن يخطف فوزا قاتلا من بازل بدوري الأبطال

سجل أيندهوفن الهولندي، هدفين متأخرين ليحقق فوزًا مثيرًا (3-2)، على أرضه أمام بازل في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

وفي مباريات أخرى، قطع دينامو زغرب بطل كرواتيا خطوة كبيرة نحو التأهل للدور المقبل بالفوز (2-0) على مستضيفه سابورتالو من جورجيا وفاز كوبنهاجن على أرض ذا نيو سينتس من ويلز بالنتيجة ذاتها.

وتعادل أولمبياكوس بدون أهداف، مع مستضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي بينما فاز أبويل نيقوسيا بصعوبة (1-0) على أرض سوتيسكا نيكشيتش من الجبل الأسود.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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