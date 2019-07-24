سجل أيندهوفن الهولندي، هدفين متأخرين ليحقق فوزًا مثيرًا (3-2)، على أرضه أمام بازل في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

وفي مباريات أخرى، قطع دينامو زغرب بطل كرواتيا خطوة كبيرة نحو التأهل للدور المقبل بالفوز (2-0) على مستضيفه سابورتالو من جورجيا وفاز كوبنهاجن على أرض ذا نيو سينتس من ويلز بالنتيجة ذاتها.

وتعادل أولمبياكوس بدون أهداف، مع مستضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي بينما فاز أبويل نيقوسيا بصعوبة (1-0) على أرض سوتيسكا نيكشيتش من الجبل الأسود.