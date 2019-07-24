فاز ريال مدريد على آرسنال بركلات الترجيح، إذ هز جاريث بيل الشباك في عودته للفريق الإسباني بعد انتهاء المباراة المثيرة بتعادل (2-2) في بطولة كأس الأبطال الدولية لكرة القدم.

وأشرك آرسنال تشكيلة قوية بقيادة مسعود أوزيل، فيما جلس بيل على مقاعد البدلاء وشارك إيدين هازارد، الذي ارتدى القميص رقم 50، في هجوم ريال مدريد مع الوافد الجديد لوكا يوفيتش.

وبدا أن المباراة انتهت مبكرًا بعد طرد ناتشو مدافع ريال مدريد، لحصوله على إنذارين في بداية جنونية بالعاصمة الأمريكية.

وحصل اللاعب الإسباني الدولي على إنذار، بعد تدخل ضد سياد كولاشيناتس ثم إنذار آخر لإبعاد تسديدة ألكسندر لاكازيت بيده قبل عبور خط المرمى.

وهز لاكازيت الشباك من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة، قبل أن يصنع المهاجم الفرنسي الهدف الثاني لزميله بيير-إيمريك أوباميانج في الدقيقة 24.

لكن الحكم أعاد الأمور إلى نصابها سريعًا بعد طرد سقراطيس باباستاثوبولوس، مدافع آرسنال، قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول لحصوله على إنذارين.

وأحرز الويلزي بيل وماركو أسينسيو هدفين في غضون 3 دقائق بالشوط الثاني ليدرك ريال مدريد التعادل ويلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وتقدم آرسنال عندما نفذ ريس نلسون ركلة ترجيح بنجاح وأهدر بيل ركلته.

لكن جرانيت تشاكا وناتشو مونريال وروبي بيرتون أهدروا 3 ركلات ترجيح لآرسنال ليفوز ريال مدريد 3-2.

وسيعود آرسنال إلى إنجلترا بعدما أهدر فرصة إكمال جولته الأمريكية بسجل مثالي لكنه سيستمتع بالعديد من الإيجابيات في 4 مباريات.

وقال أوناي إيمري مدرب آرسنال "أنهينا المباراة الأخيرة بالروح ذاتها التي لعبنا بها من قبل. أشركنا مجموعة مختلفة من اللاعبين وحصلوا على دقائق للعب واكتسبوا الثقة".

وأضاف "النتيجة ليست مهمة لكننا قدمنا أداءً جيدًا وعندما لجأنا للاعبين الشبان قدموا أداءً مثاليًا".