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رقم الخبر: 259228 تاريخ النشر: تموز 24, 2019 الوقت: 10:37 الاقسام: رياضة  
كرة الصالات الايرانية تتبوأ المركز الثالث عالمياً

كرة الصالات الايرانية تتبوأ المركز الثالث عالمياً

تبوأ منتخب ايران لكرة قدم الصالات المرتبة الثالثة، بأحدث تصنيف للمنتخبات العالمية الصادر يوم الثلاثاء.

فحصلت ايران في التصنيف على 1663 نقطة متقدمة على روسيا التي حلت رابعا، بفارق نقطتين، فيما تصدرت البرازيل بـ 1876 نقطة تلتها اسبانيا بـ 1763 نقطة.

آسيويا واصلت ايران التربع على عرش القارة فيما حلت اليابان وتايلند واوزبكستان في المركز الثاني حتى الرابع على التوالي.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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