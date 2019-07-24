قال المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية "سيد عباس عراقجي" خلال لقائه وزير خارجية فرنسا: ان يران لن تسمح بالإخلال في الملاحة البحرية في المنطقة.

وقد وصل عراقجي صباح امس الثلاثاء الى باريس لتسليم رسالة الرئيس الايراني "حسن روحاني " الى الرئيس الفرنسي "ايمانويل مكرون".

وخلال لقاءه وزير الخارجية الفرنسي "جان ايف لودريان"، قدم عراقجي توضيحاً عن أحدث مستجدات الاتفاق النووي وتقليل ايران التزاماتها مرحلياً، وقال: ان الجمهورية الاسلامية قامت بذلك مراعاة لمصالحها؛ مبيناً ان الطرق الدبلوماسية لازالت مفتوحة.

وأعرب المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية عن شكره للمساعي و الابتكارات الفرنسية وخاصة الرئيس ايمانويل مكرون، منوهاً الى تسليمه رسالة خطية من الرئيس روحاني الى الرئيس مكرون.

وأشار عراقجي الى ان ايران هي منتجة ومصدرة للنفط وان امن الخليج الفارسي مهم جدا لها؛ مضيفاً: ان الجمهورية الاسلامية ستبذل ما بوسعها لحفظ الامن في المنطقة وخاصة مضيق هرمز وستستمر بذلك ولن تسمح بالاخلال في الملاحة البحرية في المنطقة.

وأشار عراقجي الى الحرب الاقتصادية الامريكية ضد ايران، وقال: ان امريكا بحظرها غير القانوني وغير العادل تستهدف جميع الشعب الايراني ونتأمل من أوروبا اتخاذ مواقف واضحة في مخالفتها مع السياسة الامريكية في تصفير تصدير النفظ الايراني. وأكد ان الجمهورية الاسلامية ستقوم بتصدير نفطها مهما كانت الظروف.

من جانبه، أشار وزير الخارجية الفرنسي الى المتغيرات الاخيرة في المنطقة و الاتصالات الدبلوماسية بين البلدين و زيارة المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي الى طهران ومفاوضاته هناك، واصفاً حضور المبعوث الخاص للرئيس الايراني في باريس بالمهم.

وأشار لودريان الى مساعي فرنسا لتقليل التوترات، وقال: ان باريس تؤكد على حفظ وتنفيذ الاتفاق النووي وستستمر في مساعيها بهذا الصدد.

وصرح: ان تنفيذ الآلية المالية الأوروبية مع ايران (اينستكس) استغرق وقتاً طويلاً؛ لكن تنفيذها سيكون انجازاً سياسياً مهماً.