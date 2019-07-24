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رقم الخبر: 259225 تاريخ النشر: تموز 24, 2019 الوقت: 09:51 الاقسام: محليات  
ايران ترد على تصريحات ترامب العنصرية ضد الشعب الأفغاني

ايران ترد على تصريحات ترامب العنصرية ضد الشعب الأفغاني

أدانت الخارجية الايرانية التصريحات العنصرية للرئيس الامريكي دونالد ترامب ضد الشعب الافغاني.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي، اليوم الاربعاء، تصريحات ترامب غير مقبولة على الاطلاق، ووصفها بأنها تهديد للسلام والامن الدوليين؛ مضيفاً: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تقف الى جانب الشعب الافغاني المقاوم وحكومته.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ادعى يوم الإثنين، إن بإمكان بلاده الانتصار في الحرب بأفغانستان خلال 10 أيام؛ مستدركاً: "لكني لا أريد قتل 10 ملايين شخص".

جاء ذلك في تصريح أدلى به ترامب حول المستجدات في أفغانستان، في بداية لقائه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، في البيت الأبيض.

وطالبت الرئاسة الأفغانية، الثلاثاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الى إيضاح التصريحات التي أطلقها حول كابول.

 
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