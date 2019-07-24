سلّم مبعوث الرئيس الايراني الخاص عباس عراقجي رسالة خطية من الرئيس روحاني الى الرئيس الفرنسي امانوئل ماكرون مساء الثلاثاء.

وأكد عراقجي وماكرون، خلال اللقاء، على اعتماد الدبلوماسية لاقرار السلام في العالم.

وتناول الجانبان في اللقاء المواضيع ذات الاهتمام المشترك والقضايا الاقليمية والدولية والسبل الممكنة لايجاد الحلول لتخفيف التوتر في المنطقة.

كما أكد الجانبان ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي باعتباره وثيقة دولية متعددة الاطراف ومن أهم الانجازات الدبلوماسية في الوقت الراهن.

وكان مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي قد توجه الثلاثاء الى فرنسا حاملاً رسالة خطية من الرئيس روحاني الى نظيره الفرنسي.