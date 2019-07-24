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رقم الخبر: 259221 تاريخ النشر: تموز 24, 2019 الوقت: 08:40 الاقسام: محليات  
أميرعبداللهيان: هدم منازل الفلسطينيين في القدس المحتلة جريمة حرب

أميرعبداللهيان: هدم منازل الفلسطينيين في القدس المحتلة جريمة حرب

اعتبر الامين العام للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية "حسين أميرعبداللهيان" تدمير قوات الكيان الصهيوني منازل الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة بأنه يشكل جريمة حرب.

ودان أميرعبداللهيان، في تصريح له يوم الثلاثاء، بشدة قيام قوات الكيان الصهيوني بهدم منازل الفلسطينيين في القدس المحتلة، معتبراً هذا الامر بأنه يشكل جريمة حرب ويأتي في اطار السياسات التوسعية والدعم المفرط وغيرالعقلاني الذي تقدمه الحكومة الاميركية لهذا الكيان القاتل للاطفال. 

واعتبر الصمت الذي التزمته بعض الدول العربية والاسلامية تجاه الاعتداءات والمشاريع التوسعيه لهذا الكيان الاحتلالي في مدينة القدس المحتلة باعتبارها القبلة الاولى للمسلمين ومكان عروج الرسول الكريم(ص) بالامر المخجل وسبباً مهماً لقيام هذا الكيان بمزيد من الوقاحة والتهور.

ودعا الأمين العام للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية الشعوب الاسلامية وكافة الاحرار بالعالم، خاصة الشباب والنساء، الى التواجد في الاجواء الافتراضية وجميع الساحات بكثافة وبقوة لادانة ممارسات الكيان الصهيوني الغاصب للقدس الشريف.

كما دعا المنظمات الدولية والمدافعة عن حقوق الانسان والمجالس والمنظمات المدنية لادانة الاعتداءات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني خاصة هدم منازلهم وعرض جرائم الحرب هذه على المحاكم الدولية.

وحذر الكيان الصهيوني، وقال: انه من دون شك سيدفع هذا الكيان الغاصب والولايات المتحدة اثمان الاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني في المستقبل القريب.

 
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