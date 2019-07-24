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رقم الخبر: 259219 تاريخ النشر: تموز 24, 2019 الوقت: 08:33 الاقسام: محليات  
وزير الأمن: اليوم يؤمن الجميع بإقتدار إيران وإشرافها الإستخباراتي

وزير الأمن: اليوم يؤمن الجميع بإقتدار إيران وإشرافها الإستخباراتي

أكد وزير الامن في الجمهورية الاسلامية الايرانية، الثلاثاء، ان الجميع اليوم يؤمن بإقتدار إيران وإشرافها وهيمنتها الإستخباراتية.

وقال حجة الاسلام محمود علوي: لقد اعترف العدو تماماً بأن الجمهورية الاسلامية لديها إشراف إستخباراتي، وقد أحبطت العديد من المؤامرات في المهد، وقمعت الكثير من المؤامرات الأخرى قبيل ظهورها وتنفيذها، ولم تسمح بتنفيذها.

ورداً على سؤال، هل ان بث الأفلام الوثائقية لوزارة الأمن سيستمر؟ قال حجة الاسلام علوي: مثلما أشرت سابقاً، ان هكذا اجراءات في وزارة الأمن كثيرة للغاية؛ ولكن العديد منها التي هي قيد الانجاز، لا يمكن الإفصاح عنها، وأي حالة شعرنا أنها انتهت ولا يضر الإفصاح عنها بالملف الاستخباراتي، وضعنا الجماهير في صورة الملاحم البطولية التي ينفذها أبناؤهم في وزارة الامن.

 
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