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رقم الخبر: 259218 تاريخ النشر: تموز 24, 2019 الوقت: 08:30 الاقسام: محليات  
رئيس إستخبارات الحرس الثوري يشيد بالضربة التي وجهتها وزارة الأمن لـ CIA

رئيس إستخبارات الحرس الثوري يشيد بالضربة التي وجهتها وزارة الأمن لـ CIA

أشاد رئيس منظمة استخبارات حرس الثورة الاسلامية، الثلاثاء، بالضربة التي وجهتها وزارة الأمن الايرانية الى المخابرات المركزية الاميركية، بكشف عدد من ضباطها جندوا 17 جاسوساً ايرانياً، تم كشفهم وإصدار الاحكام بحقهم.

وعلى هامش اجتماعه مع مسؤولي منظمة استخبارات حرس الثورة الاسلامية، أشاد حجة الاسلام والمسلمين حسين طائب بالخطوة التي قامت بها كوادر وزارة الأمن بشأن القاء القبض على جواسيس (سي آي أي) في ايران.

وكانت وزارة الامن الايرانية، قد أعلنت يوم الاثنين، في مؤتمر صفحي، عن إلقاء القبض على 17 جاسوساً ايرانياً تم تجنيدهم من قبل المخابرات المركزية الأميركية، وذكرت ان الاحكام الصادرة بحق هؤلاء الجواسيس تشمل حكم بإعدام عدد منهم.

 
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