  • الأربعاء ١٤ ذی قعده ١٤٤٠
  • الأربعاء , يوليو 17, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 258680 تاريخ النشر: تموز 17, 2019 الوقت: 21:50 الاقسام: محليات  
ايران تدين الهجوم الإرهابي على القنصلية العامة التركية في أربيل

ايران تدين الهجوم الإرهابي على القنصلية العامة التركية في أربيل

دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سيد عباس موسوي بشدة الهجوم الارهابي الذي استهدف القنصلية العامة التركية بمدينة اربيل في اقليم كردستان العراق، والذي أسفر عن مصرع دبلوماسي واحد وشخصين آخرين من اعضاء هذه القنصلية.

وأفاد القسم الإعلامي بوزارة الخارجية الايرانية، اليوم الاربعاء، ان موسوي اعرب عن تضامنه مع تركيا حكومة وشعبا ولاسيما ذوي ضحايا الهجوم على القنصلية العامة التركية في أربيل؛ كما دان بشدة هذا الحادث الارهابي.

ووصف المتحدث باسم الخارجية، "الارهاب" بأنه ظاهرة مروّعة تسببت في خسائر كبيرة داخل بلدان المنطقة؛ مؤكدا ان السبيل الوحيد لصدها يكمن في المواجهة المشتركة وعلى صعيد المجتمع الدولي للجماعات الارهابية، ووقف الدعم السياسي والمالي والعسكري والفكري لها.

يذكر أن مساعد القنصل العام التركي بمدينة أربيل في كردستان العراق، فضلاً عن شخصين آخرين من أعضاء القنصلية العامة التركية في هذه المدينة، قتلوا اليوم الاربعاء جرّاء حادث اطلاق نار نفذه مجهولون.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0831 sec