دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سيد عباس موسوي بشدة الهجوم الارهابي الذي استهدف القنصلية العامة التركية بمدينة اربيل في اقليم كردستان العراق، والذي أسفر عن مصرع دبلوماسي واحد وشخصين آخرين من اعضاء هذه القنصلية.

وأفاد القسم الإعلامي بوزارة الخارجية الايرانية، اليوم الاربعاء، ان موسوي اعرب عن تضامنه مع تركيا حكومة وشعبا ولاسيما ذوي ضحايا الهجوم على القنصلية العامة التركية في أربيل؛ كما دان بشدة هذا الحادث الارهابي.

ووصف المتحدث باسم الخارجية، "الارهاب" بأنه ظاهرة مروّعة تسببت في خسائر كبيرة داخل بلدان المنطقة؛ مؤكدا ان السبيل الوحيد لصدها يكمن في المواجهة المشتركة وعلى صعيد المجتمع الدولي للجماعات الارهابية، ووقف الدعم السياسي والمالي والعسكري والفكري لها.

يذكر أن مساعد القنصل العام التركي بمدينة أربيل في كردستان العراق، فضلاً عن شخصين آخرين من أعضاء القنصلية العامة التركية في هذه المدينة، قتلوا اليوم الاربعاء جرّاء حادث اطلاق نار نفذه مجهولون.