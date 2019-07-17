كشفت وسائل إعلام عبرية النقاب عن اتخاذ الحكومة الإسرائيلية قرارات استراتيجية عاجلة، في أعقاب خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية قررت تحصين 20 موقعا إسرائيليا من الهجمات الصاروخية، تخوفا من إقدام "حزب الله" اللبناني على استهدافها بصواريخ دقيقة.

وأضافت الصحيفة أن قرار الجبهة الداخلية يأتي في أعقاب تقديرات استخباراتية بأن "حزب الله" سيعمل على استهداف مواقع استراتيجية إسرائيلية، بهدف الإضرار بقدرات الجيش القتالية، وتسجيل انتصار معنوي في مواجهة مقبلة.

وأكدت أنه من بين المواقع التي سيتم تحصينها ضمن 20 موقعا استراتيجيا، منشآت تابعة لشركة الكهرباء، وشركة خطوط الغاز الطبيعي الإسرائيلية، بالإضافة إلى مواقع حساسة واستراتيجية إسرائيلية، بوجه عام، لم تحددها الصحيفة.

من جهة اخرى قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن القرارات الأمريكية الأخيرة تشجع الاستيطان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الإجراءات الإسرائيلية تتجاهل أسس الحل السلمي تماما.

وأضاف المالكي، بحسب سلسلة تدوينات نشرتها قناة "الإخبارية" السعودية على "تويتر"، الأربعاء 17 يوليو / تموز: "على دولنا اتخاذ تدابير جادة ضد" إسرائيل"، ويجب الوصول لحل للنزاع مع إسرائيل لتجنيب المنطقة عقودا أخرى من الصراع".

وأضاف: "الانتهاكات الإسرائيلية الاستعمارية بحق الفلسطينيين متصاعدة، ويجب وقف أي تطبيع مع الاحتلال وعلى دولنا اتخاذ تدابير جادة ضدهم". واستطرد: "مدينة القدس تتعرض الآن لأكبر هجمة منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي، وهناك تجاهل لحق عودة الفلسطينيين لأراضيهم طبقا للاتفاقات الدولية".

وانطلقت في مدينة جدة، صباح الأربعاء، اجتماعات وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، بناء على طلب دولة فلسطين لبحث الاعتداءات الإسرائيلية في القدس.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني إن الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية بمنظمة التعاون الإسلامي، سيناقش تطورات الأوضاع في القدس، وأنه سيتم بحث الانتهاكات الإسرائيلية الاستعمارية المتصاعدة، والمدعومة من الإدارة الأمريكية لمحاولة تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس الشريف.

من جانبه قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن هناك عدداً من القضايا التي تستدعي الحوار العاجل مع اللبنانيين، "لأننا نريد حل هذه القضايا بالحوار والمفاوضات، ونرفض التصعيد من أي جهة كانت".

وأضاف في مستهل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الذي عقد الاربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله أنه سيتم إيفاد عضو اللجنة التنفيذية عزام الأحمد لمتابعة هذه القضايا.

وتابع قائلاً "سيكون على جدول أعمالنا عدد من القضايا الهامة التي مرّت بنا خلال الفترة الماضية، كـ"صفقة القرن"، وورشة المنامة، والانتخابات الإسرائيلية، والتي لا نتدخل فيها بالطبع، ولكن على الاقل نطل عليها باعتبارها تجري عند جيراننا، وملف المصالحة، وما جرى في القدس، ثم الأموال الفلسطينية لدى "إسرائيل"، وكذلك الزيارات الهامة التي قام بها رئيس الوزراء لكل من الأردن والعراق".

هذا وتستمر الاحتجاجات في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان ضد قرار وزير العمل حول العمال الفلسطينيين.

*العدو الاسرائيلي يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية المحتلة

اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي فجر الاربعاء 19 مواطنا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية جرى اعتقال الشبان بحجة مشاركتهم في الانشطة الشعبية ضد الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة.

واضافت المصادر ان جيش الاحتلال حول المعتقلين للتحقيق، فيما زعم الاحتلال مصادرته اسلحة وقنابل يدوية وزيا عسكريا خلال حملة المداهمات. ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى ( تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى نحو 5700 معتقل.

كما أصيب طفل فلسطيني برضوض في رأسه، ليلة الثلاثاء، إثر تعرضه للاعتداء من قبل حارس للمستوطنين، في حي مراغة ببلدة سلوان بالقدس المحتلة.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في سلوان، بأن حالة من الغضب سادت الأهالي في سلوان بعد الاعتداء على الطفل ميماتي أسعد جابر (5 سنوات).

وفي سياق متصل نصب مستوطنون، خلال اليومين الماضيين، عددا من البيوت المتنقلة "كرفانات" على أراضي الفلسطينيين في الأغوار الشمالية.