ويواجه الوزير السابق اتهامات بتقديم امتيازات بغير وجه حق إلى شركات تجميع السيارات.

يذكر أنه في يونيو الماضي تم تقديم 17 من المشتبه فيهم المتورطين في وقائع ذات طابع جزائي أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة "سيدي أمحمد" بالجزائر في إطار قضية رجل الأعمال عرباوي حسان صاحب توكيل "كيا" للسيارات.

وكان بيان للمحكمة قد أوضح أنه تم تقديم أمامه 17 متورطين في وقائع ذات طابع جزائي، وبعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم، تم فتح تحقيق قضائي ضد 14 شخصًا من أجل جرائم تتعلق بتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة أثناء إبرام العقود والصفقات وتبديد أموال عامة.