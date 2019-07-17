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رقم الخبر: 258671 تاريخ النشر: تموز 17, 2019 الوقت: 21:21 الاقسام: عربيات  
محكمة لبنانية تقضي بالأشغال الشاقة على إرهابي إنضم لداعش وجبهة النصرة

محكمة لبنانية تقضي بالأشغال الشاقة على إرهابي إنضم لداعش وجبهة النصرة

أصدرت محكمة عسكرية لبنانية، حكما بمعاقبة إرهابي يحمل الجنسية السورية، بالأشغال الشاقة لمدة سنتين، وذلك لإدانته بالانضمام إلى عدد من التنظيمات الإرهابية المسلحة، والاشتراك في تنفيذ عمليات أمنية وعسكرية ولوجستية لصالح تلك التنظيمات داخل الأراضي اللبنانية.

وأدانت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد حسين عبد الله، الإرهابي السوري أحمد العتر، بالتنقل في صفوف تنظيمي (داعش) و (جبهة النصرة) ومجموعات أخرى مسلحة، مستهدفا القيام بعمليات إرهابية بحق المواطنين والقوى الأمنية ومؤسسات الدولة اللبنانية.

وكشفت التحقيقات عن قيام الإرهابي بالاشتراك في تنفيذ عمليات أمنية وعسكرية ولوجستية لصالح التنظيمات الإرهابية خلال المواجهات المسلحة مع قوات الجيش والتي دارت في بلدة عرسال (بمحافظة بعلبك الهرمل – شمالي شرق لبنان) عام 2014 والتي انطوت على اختطاف وقتل والشروع في قتل ضباط وجنود من القوات المسلحة، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة

 
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مصدر الخبر: بيروت ـ وكالات
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