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رقم الخبر: 258668 تاريخ النشر: تموز 17, 2019 الوقت: 17:39 الاقسام: الوسائط المتعددة  
لم تحقّق اتفاقيات السلام في قضية فلسطين أيّ نتيجة وستعود فلسطين إلى أهلها بالمقاومة

لم تحقّق اتفاقيات السلام في قضية فلسطين أيّ نتيجة وستعود فلسطين إلى أهلها بالمقاومة

ينشر موقع KHAMENEI.IR الإعلامي مقطع فيديو يستعرض كلام الإمام الخامنئي خلال الأعوام حول فشل المعاهدات السابقة التي تمّ عقدها من أجل بيع فلسطين وصولاً إلى صفقة القرن التي يجري العمل على تمريرها اليوم من أجل تصفية قضية فلسطين بشكل كامل.
لم تحقّق اتفاقيات السلام في قضية فلسطين أيّ نتيجة وستعود فلسطين إلى أهلها بالمقاومة
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