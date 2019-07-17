لم تحقّق اتفاقيات السلام في قضية فلسطين أيّ نتيجة وستعود فلسطين إلى أهلها بالمقاومة ينشر موقع KHAMENEI.IR الإعلامي مقطع فيديو يستعرض كلام الإمام الخامنئي خلال الأعوام حول فشل المعاهدات السابقة التي تمّ عقدها من أجل بيع فلسطين وصولاً إلى صفقة القرن التي يجري العمل على تمريرها اليوم من أجل تصفية قضية فلسطين بشكل كامل.