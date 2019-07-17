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رقم الخبر: 258667 تاريخ النشر: تموز 17, 2019 الوقت: 17:34 الاقسام: محليات  
أمريكا تتهم 3 ايرانيين بنقض العقوبات ضد بلادهم

أمريكا تتهم 3 ايرانيين بنقض العقوبات ضد بلادهم

أفادت يورونيوز، أن النيابة العامة في مدينة نيويورك الأمريكية، اتهمت ثلاثة إيرانيين بتصدير عدة اطنان من ألياف الكربون إلى إيران، بصورة غير قانونية وهي مادة تستخدم في الصناعة العسكرية الصاروخية والنووية وتخضع للرقابة.

وصدرت التهم الثلاثاء بحق هؤلاء، بعد تسليم ألمانيا لأحدهم إلى واشنطن واسمه بهزاد بورغانناد.

ولا يزال المتهمان الآخران، وهما علي رضا شكري وفرزين فريدمانش، طليقين، وفقاً للسلطات الفيدرالية الأمريكية.

وبحسب العقوبات التي تفرضها اميركا على إيران، يمنع تصدير ألياف الكربون إلى طهران، لإمكانية استخدامها في صنع صواريخ بعيدة المدى، وقطع أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم.

وحسب مزاعم امريكا فأن المتهمين قاموا بتصدير أطنان من مادة ألياف الكربون إلى إيران عبر دولة ثالثة تعاونت معها تركيا حسب مصادر ومرت عبر اوروبا والامارات الى الأراضي الايرانية.

 

 

 

 
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