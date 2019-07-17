أكد وزير الإتصالات وتقنية المعلومات، "محمد جواد آذري جهرمي"، ان الهدف المشترك لإيران وجيرانها هو إنشاء سوق إقليمية فاعلة لتقنية المعلومات والحصول على حصة إقليمية ملحوظة في مستقبل الإقتصاد الرقمي للعالم.

جاء ذلك في تصريح له للمراسلين، على هامش الإجتماع الرباعي الذي عقده وزراء الإتصالات في إيران وروسيا وتركيا وآذربايجان في طهران اليوم الأربعاء.

ولفت آذري جهرمي، الى التطورات الطارئة على إقتصادات العالم إثر تطور التكنولوجيا، مما يؤدي الى حيازة الإقتصاد الرقمي على حصة كبرى في مستقبل الإقتصاد بالعالم.

وأكد، ان الدول الرائدة في هذا المجال في منطقتنا، تحتاج إلى مزيد من التعاون من أجل الاستحواذ على حصة اقتصادية أكبر في هذه السوق.

وأوضح: لقد توصلنا إلى اتفاقات مع الدول الثلاث الأخرى لإنشاء سوق مشتركة قبل عام وتم عقد الاجتماع الأول في العاصمة الآذربايجانية باكو، وتم التوصل إلى اتفاقات لتأسيس مركز مشترك للابتكار والإبداع وهو قيد الإنشاء حاليا.

وتابع، ان وزراء الدول الأربع اتفقوا خلال إجتماع اليوم على إقامة ثمانية أحداث تقنية سنويا، والتزمت كل دولة باستضافة حدثين منها وستكون الجهات الفاعلة في الاقتصاد الرقمي حاضرة فيها.

ووقع خلال إجتماع وزراء الإتصالات في إيران "محمد جواد آذري جهرمي"، وروسيا "كنستانتين ناسكف" وآذربايجان "رامين قلي زادة"، ورئيس منظمة الإتصالات وتقنية المعلومات في تركيا "عمر عبد الله كارغوزاغلو" على عدد من مذكرات التفاهم للتعاون رباعي الأطراف.

وكان وزراء الاتصالات الروسي والتركي والآذربايجاني قد وصلوا صباح الاربعاء إلى طهران للمشاركة في الاجتماع الرباعي.

وكتب مساعد وزير الاتصالات الإيراني"حميد فتاحي" على صفحته في تويتر، ان الاجتماع الرباعي يهدف الى تطوير العلاقات الاقتصادية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإنشاء منطقة أكثر قدرة لمواجهة الأحادية الغربية.

ويوفر الاجتماع الرباعي فرصة لإنشاء سوق مشتركة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المشتركة.