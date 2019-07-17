أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي، علي لاريجاني، ان ايران تواجه ظروف حرب اقتصادية جراء إجراءات الحظر الأميركية الجائرة.

وقال لاريجاني، الثلاثاء، في اجتماع مشترك للمجلس والحكومة لبحث سبل دعم ازدهار الإنتاج الوطني: إن البلاد تواجه في الوقت الحاضر ظروف حرب اقتصادية؛ وبطبيعة الحال تم اتخاذ التدابير اللازمة على المستوى الإداري العام، لكن ينبغي أيضاً اتخاذ تدابير على مستويات أدنى. وتابع قائلاً: إن الظروف الراهنة للبلاد تختلف تماماً عن السنوات السابقة، وإن قائد الثورة وفي ظل هذه الظروف، أوعز بتشكيل المجلس الاقتصادي لرؤساء السلطات الثلاث.

وأكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي انه في الوضع الحالي، المشكلة الرئيسية لتعزيز القطاع الصناعي هي ضمان رأس المال المتداول للمصانع.