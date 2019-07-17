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رقم الخبر: 258665 تاريخ النشر: تموز 17, 2019 الوقت: 17:29 الاقسام: اقتصاد  
لاريجاني: إيران تواجه ظروف حرب إقتصادية
في إجتماع مشترك للمجلس والحكومة

لاريجاني: إيران تواجه ظروف حرب إقتصادية

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي، علي لاريجاني، ان ايران تواجه ظروف حرب اقتصادية جراء إجراءات الحظر الأميركية الجائرة.

وقال لاريجاني، الثلاثاء، في اجتماع مشترك للمجلس والحكومة لبحث سبل دعم ازدهار الإنتاج الوطني: إن البلاد تواجه في الوقت الحاضر ظروف حرب اقتصادية؛ وبطبيعة الحال تم اتخاذ التدابير اللازمة على المستوى الإداري العام، لكن ينبغي أيضاً اتخاذ تدابير على مستويات أدنى. وتابع قائلاً: إن الظروف الراهنة للبلاد تختلف تماماً عن السنوات السابقة، وإن قائد الثورة وفي ظل هذه الظروف، أوعز بتشكيل المجلس الاقتصادي لرؤساء السلطات الثلاث.

وأكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي انه في الوضع الحالي، المشكلة الرئيسية لتعزيز القطاع الصناعي هي ضمان رأس المال المتداول للمصانع.

 

 
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