لم يأبه ترامب بسيل الإنتقادات الذي أثارته تعليقاته العنيفة التي إستهدفت اربع نائبات ديموقراطيات يتحدرن من أقليات عرقية أو دينية، بل دافع عن تغريداته ونفى ان يكون عنصرياً داعياً نواب حزبه الى عدم الوقوع في فخ الديموقراطيين.

وقال ترامب: "الأمر مرتبط بهن، يغادرن أو يبقين، لكن قلت أنهن لا يكرهنّ بلدهن، لا يجب أن يفعلن. يجب أن يخدمن بلادهن. هذا ما قلته ولاأعتقد أن هذا الكلام عنصري".

لكن مجلس النواب الاميركي خرج بتصويت لصالح قرار يدين هذه التغريدات. وبالرغم من أن المسؤولين الجمهوريين التفوا حول ترامب الا ان أربعة نواب منهم إنضموا الى مائتين وخمسة وثلاثين نائباً ديموقراطيا لإدانة التعليقات العنصرية التي قال منتقدوها أنها شرّعت وزادت الخوف والكراهية بين الاميركيين.

جاء ذلك بعدما طالبت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي أعضاء المجلس بالتصويت على قرار إدانة الرئيس.

وقالت بيلوسي: "يجب على كل عضو في هذه المؤسسة، سواء كان ديموقراطيًا أو جمهوريًا، الإنضمام إلينا لإدانة التغريدات العنصرية للرئيس. واذا لم نفعل ذلك فإننا نتخلى عن قيمنا".

النائب عن ولاية تكساس آل غرين دعا مجلس النواب الى عزل ترامب على خلفية تعليقاته العنصرية مؤكدا انه لا يجب التسامح بهذا الشأن.

وقال آل غريب: "التسامح مع التعصب الأعمى يعني السماح باستمراره. لا ينبغي علينا السماح باستمرار مثل هذا التصرف من الرئيس".

وكان ترامب أطلق تصريحات قاسية ضد أربع نائبات يتحدرن من أصول أجنبية، وهن ألكسندرا أوكاسيو كورتيس وإلهان عمر ورشيدة طليب وأيانا بريسلي ودعاهن الى العودة الى ديارهن والرحيل اذا لم يكن سعيدات على حد تعبيره. وهو التحرك الذي رأى فيه البعض تصميم ترامب على إستقطاب قاعدته الانتخابية البيضاء في أكثريتها مع إقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في تشرين الثاني/نوفمبر عام الفين وعشرين.