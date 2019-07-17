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رقم الخبر: 258663 تاريخ النشر: تموز 17, 2019 الوقت: 17:26 الاقسام: اقتصاد  
صندوق ضمان الصادرات الإيراني يفتتح مكتباً تمثيلياً في العراق

صندوق ضمان الصادرات الإيراني يفتتح مكتباً تمثيلياً في العراق

أعلنت المديرة التنفيذية لصندوق ضمان الصادرات الايراني عن فتح مكتب تمثيلي في كل من العراق وأفغانستان قريباً، بهدف تقليل المخاطر التجارية والسياسية التي تواجه المصدرين.

وأوضحت أفروز بهرامي، في تصريح لوكالة أنباء فارس، ان المكتب التمثيلي للصندق في العراق سيتم افتتاحه خلال الأسبوعين القادمين يعقبه تدشين مكتب في أفغانستان.

وأكدت بهرامي ان افتتاح المكاتب في العراق وأفغانستان من شأنه التأثير بعملية تصدير السلع غير النفطية، حيث إن من مشاكل المصدرين سيما موردي الخدمات الهندسية والتقنية، مواجهة مخاطر سياسية وتجارية في العملية التصديرية، ولتقليل هذه المخاطر سيتم افتتاح فروع في كلا البلدين.

 

 
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