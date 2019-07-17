أعلنت المديرة التنفيذية لصندوق ضمان الصادرات الايراني عن فتح مكتب تمثيلي في كل من العراق وأفغانستان قريباً، بهدف تقليل المخاطر التجارية والسياسية التي تواجه المصدرين.

وأوضحت أفروز بهرامي، في تصريح لوكالة أنباء فارس، ان المكتب التمثيلي للصندق في العراق سيتم افتتاحه خلال الأسبوعين القادمين يعقبه تدشين مكتب في أفغانستان.

وأكدت بهرامي ان افتتاح المكاتب في العراق وأفغانستان من شأنه التأثير بعملية تصدير السلع غير النفطية، حيث إن من مشاكل المصدرين سيما موردي الخدمات الهندسية والتقنية، مواجهة مخاطر سياسية وتجارية في العملية التصديرية، ولتقليل هذه المخاطر سيتم افتتاح فروع في كلا البلدين.