قال السفير الايراني في نيودلهي: إن إيران مستعدة للاستثمار في توسعة مصفاة بجنوب الهند.

وأوضح علي جكيني الثلاثاء: "أبدينا استعدادنا لذلك (للاستثمار في المصفاة).. ليس لدينا حدود في العمل مع الهند سواء كان ذلك يتعلق بالاستثمار أو أي نوع من المشروعات المشتركة"، بحسب رويترز.

وتحوز نفط إيران انترتريد، الوحدة السويسرية لشركة النفط الوطنية الإيرانية، حصة نسبتها 15 بالمئة في تشيناي بتروليوم التابعة لمؤسسة النفط الهندية أكبر شركة تكرير في الهند. وتملك مؤسسة النفط الهندية حصة تقارب 52 بالمئة في المصفاة.

وتعتزم تشيناي بتروليوم استثمار ما يصل إلى 98ر356 مليار روبية (1ر5 مليار دولار) لاستبدال مصفاة ناجاباتينام في ولاية تاميل نادو بجنوب البلاد والبالغة طاقتها 20 ألف برميل يومياً، لتحل محلها محطة تعمل بطاقة 180 ألف برميل يومياً.